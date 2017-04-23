Украинец Далакян защитит титул континентального чемпиона WBA

Украинский боксер Артем Далакян (15-0, 11 КО) уверенно защитил титул континентального чемпиона WBA, нокаутировав в шестом раунде мексиканца Луиса Мануэля Масиаса (9-5-3, 3 КО).
В рейтинговом поединке боксеров легкого веса Мишико Беселия (15-0, 11 КО) нокаутировал во втором раунде Валентина Пивня (4-6, 3 КО).
Источник — Boxingnews
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