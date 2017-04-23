Украинец Далакян защитит титул континентального чемпиона WBA

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Хурцидзе нокаутировал Лэнгфорда 12:05 — bullyUA Прикольный этот мини Майк Тайсон. Еще поиздеваться над соперником успевает.