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Украинец Далакян защитит титул континентального чемпиона WBA

Боец нокаутировал мексиканца Луиса Мануэля Масиаса

  • 23.04.2017 11:16
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poedinoktv.net. Артем Далакян
© poedinoktv.net. Артем Далакян

Украинский боксер Артем Далакян (15-0, 11 КО) уверенно защитил титул континентального чемпиона WBA, нокаутировав в шестом раунде мексиканца Луиса Мануэля Масиаса (9-5-3, 3 КО).

В рейтинговом поединке боксеров легкого веса Мишико Беселия (15-0, 11 КО) нокаутировал во втором раунде Валентина Пивня (4-6, 3 КО).

Источник — Boxingnews

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