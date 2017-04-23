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Кшиштоф Зимнох нокаутировал Майкла Гранта

Американский ветеран отправился на настил ринга уже во втором раунде

  • 23.04.2017 12:25
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sport.wp.pl. Кшиштоф Зимнох
© sport.wp.pl. Кшиштоф Зимнох

33-летний польский супертяжеловес Кшиштоф Зимнох (22-1-1, 15 КО) одержал уверенную победу в бою с 44-летним американским ветераном Майклом Грантом (48-7, 36 КО), нокаутировав его во втором раунде.

Зимнох выиграл первый раунд, а во втором сначала своей атакой заставил Гранта опуститься на колено, а когда тот поднялся - отправил его в нокаут ударом правой в подбородок.

Источник — Boxingnews

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