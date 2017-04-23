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Хьюи Фьюри отказался от боя с Паркером, сославшись на травму

Промоутер новозеландского боксера Дэйв Хиггинс назвал всю команду британца «клоунами»

  • 23.04.2017 14:07
  • 485 просмотров
  • 3 комментария
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manchestereveningnews.co.uk. Хьюи Фьюри
© manchestereveningnews.co.uk. Хьюи Фьюри

Официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе британец Хьюи Фьюри отказался от боя с чемпионом мира по версии этой организации новозеландцем Джозефом Паркером, который был запланирован на 6 мая в Окленде.

Причина отказа Хьюи от боя с Паркером - якобы травма, полученная им во время подготовки к бою. В то же время, промоутер Паркера Дэйв Хиггинс заявил в интервью New Zealand Herald, что абсолютно не верит в травму Хьюи, и назвал всю команду Фьюри «клоунами».

Судя по всему, не верит в травму Хьюи Фьюри и президент WBO Франсиско Валкарсель, который, отвечая в Твиттере журналисту Дэну Рафаэлю на вопрос о причинах отмены боя, написал «Кажется, проблема лежит в команде Фьюри», ни словом не упомянув о «травме», хотя на тот момент WBO уже получила письмо от команды Фьюри с просьбой перенести бой как раз якобы из-за травмы.

Отметим, что отказ Хьюи Фьюри от боя с Джозефом Паркером ни малейшим образом не удивил британскую публику (кроме, конечно, оголотелых фанов Фьюри), поскольку британские боксерские инсайдеры после выигранных командой Паркера торгов сразу же заявили о том, что Фьюри ни за что не поедет в Новую Зеландию, даже несмотря на огромный, как для претендента, гонорар - 1,2 миллиона долларов США. И, как оказалось, они были совершенно правы в своих предположениях.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 23.04.2017 14:22
    0
    мдааа эти Фьюри - семейка Адамсов
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    Comraddm
      Comraddm, 23.04.2017 14:24
    0
    Пипец.
    Пусть тогда боксирует с братиком в пабе.
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    bonv
      bonv, 23.04.2017 15:22
    0
    Клоуни ці Фьюрі..
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