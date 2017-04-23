Хьюи Фьюри отказался от боя с Паркером, сославшись на травму

Официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе британец Хьюи Фьюри отказался от боя с чемпионом мира по версии этой организации новозеландцем Джозефом Паркером, который был запланирован на 6 мая в Окленде.

Причина отказа Хьюи от боя с Паркером - якобы травма, полученная им во время подготовки к бою. В то же время, промоутер Паркера Дэйв Хиггинс заявил в интервью New Zealand Herald, что абсолютно не верит в травму Хьюи, и назвал всю команду Фьюри «клоунами».

Судя по всему, не верит в травму Хьюи Фьюри и президент WBO Франсиско Валкарсель, который, отвечая в Твиттере журналисту Дэну Рафаэлю на вопрос о причинах отмены боя, написал «Кажется, проблема лежит в команде Фьюри», ни словом не упомянув о «травме», хотя на тот момент WBO уже получила письмо от команды Фьюри с просьбой перенести бой как раз якобы из-за травмы.

Отметим, что отказ Хьюи Фьюри от боя с Джозефом Паркером ни малейшим образом не удивил британскую публику (кроме, конечно, оголотелых фанов Фьюри), поскольку британские боксерские инсайдеры после выигранных командой Паркера торгов сразу же заявили о том, что Фьюри ни за что не поедет в Новую Зеландию, даже несмотря на огромный, как для претендента, гонорар - 1,2 миллиона долларов США. И, как оказалось, они были совершенно правы в своих предположениях.