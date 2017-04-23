Энтони ДЖОШУА: «Я был готов послать бокс куда подальше»

Чемпион мира по версии IBF, британский боксер Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, рассказал, как едва не оставил спорт, признался, что его бывший тренер – Шон Мерфи – сыграл огромную роль в его судьбе, а также рассказал о совете, полученном от Дуэйна Джонсона.

По словам Джошуа, лишь своевременное вмешательство Мерфи позволило ему уберечься от тюрьмы и достичь больших вершин в боксе. Энтони настолько благодарен своему бывшему тренеру, что недавно купил специалисту новенький BMW.



«Я был готов послать бокс куда подальше, — приводит The Sun отрывок из интервью Джошуа в фильме «Дорога к Кличко». – Это были безрассудные дни, я курил. Но бокс позволил мне изменить свою жизнь. Когда я был моложе, я просто тусил, у меня были неприятности, судебные дела. Это было время, когда я подумал: «Что я буду делать дальше?». Я пришел бокс в то время, когда мне было тяжело. Мой первый боксерский клуб научил меня дисциплине. Тренер – дал понять, как забыть о своем «эго» и выполнять инструкции, если хочешь чего-то добиться. Шон говорил:« Заткнись, иди работать и прекрати говорить». Он всегда призывал меня оставаться сосредоточенным. Эти ребята из «Финчли» всегда будут держать свою дверь открытой для меня. А я никогда не забуду, кто был там, когда рядом со мной никого не было».



Что касается Джонсона, с которым Джошуа очень дружен, то, спортсмен и актер дал ему правильный совет после рождения сына – Джозефа — в октябре 2015-го. «Энтони, ты еще больше приобретешь, став отцом, — заявил Джонсон. – Ты уже вдохновлен и мотивирован, чтобы стать еще лучше. Это совершенно новый уровень. Сейчас ты сражаешься не только за себя, но и за сына».



Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.