Артур Абрахам победил Робина Красничи

В Эрфурте (Германия) завершился вечер бокса, в главном бою которого бывший чемпион мира в двух весовых категориях 37-летний немец Артур Абрахам победил единогласным решением судей своего 30-летнего земляка Робина Красничи. Этот поединок был отборочным по версии WBO во втором среднем весе.



Счет судейских записок: 118-110, 117-111 и 115-114.