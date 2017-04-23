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Артур Абрахам победил Робина Красничи

Победу Абрахам одержал единогласным решение судей

  • 23.04.2017 15:40
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boxing247.com. Артур Абрахам
© boxing247.com. Артур Абрахам

В Эрфурте (Германия) завершился вечер бокса, в главном бою которого бывший чемпион мира в двух весовых категориях 37-летний немец Артур Абрахам победил единогласным решением судей своего 30-летнего земляка Робина Красничи. Этот поединок был отборочным по версии WBO во втором среднем весе.

Счет судейских записок: 118-110, 117-111 и 115-114.

Источник — Allboxing.ru

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