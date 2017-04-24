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Энтони ДЖОШУА: «Я устрою Кличко ад в ринге»

Британский боксер поделился ожиданиями от боя с украинским бойцом

  • 24.04.2017 08:11
  • 791 просмотров
  • 3 комментария
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Чемпион мира по версии IBF британец Энтони Джошуа в интервью The Telegraph поделился своими ожиданиями от боя с легендарным украинцем Владимиром Кличко:

«Каким я вижу наш бой? Кличко начнет быстро - он любит контролировать центр ринга и умеет это делать. Он будет делать обманные движения, финтить, будет много работать джебом и хуком, чтобы подготовить почву для правого прямого.

Я не буду находиться в напряжении, а буду анализировать все, что он пытается делать. В конце концов, я найду свой ритм. Я не из тех бойцов, которые выходят и просто начинают бросать удары. Мне, возможно, понадобится 3-4 раунда, чтобы приспособиться к Кличко, но когда я это сделаю - я устрою ему ад в ринге. Владимир Кличко будет лидировать в начале боя, но я найду путь к победе», - сказал Энтони Джошуа.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 24.04.2017 08:15
    +1
    Ванга с Нострадамусом в гробах переворачиваются.
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    Comraddm
      Comraddm, 24.04.2017 09:24
    +1
    Это когда же Вовка начинал быстро?
    Он первые 6 раундов только разогревается всегда.
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    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 24.04.2017 09:25
    0
    Comraddm, 24.04.2017 09:24
    Это когда же Вовка начинал быстро?
    Он первые 6 раундов только разогревается всегда.

    Так у страха глаза велики.
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