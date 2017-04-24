Энтони ДЖОШУА: «Я устрою Кличко ад в ринге»

Чемпион мира по версии IBF британец Энтони Джошуа в интервью The Telegraph поделился своими ожиданиями от боя с легендарным украинцем Владимиром Кличко:

«Каким я вижу наш бой? Кличко начнет быстро - он любит контролировать центр ринга и умеет это делать. Он будет делать обманные движения, финтить, будет много работать джебом и хуком, чтобы подготовить почву для правого прямого.

Я не буду находиться в напряжении, а буду анализировать все, что он пытается делать. В конце концов, я найду свой ритм. Я не из тех бойцов, которые выходят и просто начинают бросать удары. Мне, возможно, понадобится 3-4 раунда, чтобы приспособиться к Кличко, но когда я это сделаю - я устрою ему ад в ринге. Владимир Кличко будет лидировать в начале боя, но я найду путь к победе», - сказал Энтони Джошуа.