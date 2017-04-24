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Владимир КЛИЧКО: «Я старый и измотанный боец»

Украинскому боксеру нравится статус андердога перед боем с Энтони Джошуа

  • 24.04.2017 09:34
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил в интервью The Telegraph, что не чувствует груза ответственности перед боем с нынешним чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа:

«Все давление на другой стороне - не на мне. Мне не нужно защищать титулы, не нужно бить рекорды. Хочу просто наслаждаться собой в ринге, наслаждаться атмосферой, своим выступлением. Хочу впечатлить самого себя, и я знаю, что я на это способен. А если Джошуа не нервничает, значит, с ним что-то не так, потому что он должен нервничать.

Я понимаю, что я андердог, что я старый и измотанный боец, но я сфокусирован только на себе, а не на том, волнуется ли Джошуа, или же он чувствует уверенность. Мне нравится статус андердога, он придает мне голода к победам. Люди забывают, что я уже бывал андердогом в других боях. Перед боем с парнем из Нигерии, Сэмюэлом Питером, меня называли ходячим мертвецом. И посмотрите, что из этого вышло (Кличко победил Питера единогласным решением судей в непростом бою)», - сказал Владимир Кличко.

Источник — Boxingnews

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