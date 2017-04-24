Бермейн СТИВЕРН: «Джошуа еще слишком «зеленый» для Кличко»

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе канадец Бермейн Стиверн считает, что чемпиону мира по версии IBF в этой же весовой категории британцу Энтони Джошуа не хватит опыта, чтобы победит украинца Владимира Кличко.

«Я считаю, что Джошуа еще слишком «зеленый» для Кличко. Я буду болеть за Джошуа и надеюсь, что он победит, но думаю, что Кличко его побьет. Задавить Кличко своей агрессией у него не получится, поскольку эффективно первым номером против Владимира Кличко можно работать только в стиле Майка Тайсона или, по крайней мере, Леймона Брюстера. Не думаю, что Джошуа сможет так подсаживаться и работать корпусом, как они», - сказал Бермейн Стиверн в интервью BW TM.

На вопрос журналиста Инграма Джонса, что он может сказать тем болельщикам, которые считают, что если уж Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко, то Энтони Джошуа сделает это тем более, Стиверн ответил:

«У Фьюри и Джошуа совершенно разные стили. Фьюри - огромный парень, который двигается, как средневес. Кроме того, я считаю, что Кличко проиграл Фьюри, потому что дал ему залезть себе в голову. А вот Джошуа, думаю, побил бы Тайсона Фьюри, поскольку не дал бы ему себя заморочить своими выходками. В этом плане Джошуа сильнее Кличко».