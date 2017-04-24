Хьюи Фьюри травмировал нижнюю часть спины

Команда британского супертяжеловеса Хью Фьюри, чей запланированный на 6 мая в Окленде бой против чемпиона мира WBO Джозефа Паркера был отменен, огласила медицинский диагноз своего боксера, по причине которого он не сможет провести поединок.

«После медицинского обследования Хью объявили негодным к проведению боя. Он повредил нижнюю часть спины, что было серьезной проблемой в последние три недели и не позволяло ему тренироваться в полную силу. Несмотря на интенсивное лечение физиотерапией и его желание драться за титул WBO, врач посоветовал Хьюи отдохнуть три-четыре недели перед возвращением к тренировкам», - цитирует заявление команды британского боксера BoxingScene.