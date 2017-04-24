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Тайсон ФЬЮРИ: «Готов стать заменой своему брату в бою с Паркером»

Британский боксер выразил готовность выйти в ринг против новозеландца

  • 24.04.2017 19:18
  • 363 просмотров
  • 1 комментария
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frankwarren.com. Тайсон Фьюри
© frankwarren.com. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри выразил готовность выйти в ринг против действующего чемпиона по версии WBO новозеландца Джозефа Паркера, от боя с которым, сославшись на травму, вчера отказался его двоюродный брат Хьюи Фьюри:

«Если тебе нужен оппонент - я на данный момент особо ничем не занят. Готов стать заменой (Хьюи) в такой короткий срок. Циганский король, 26 стоунов (165,1 кг)», - написал Тайсон Фьюри Джозефу Паркеру в Твиттере.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Comraddm
      Comraddm, 24.04.2017 19:57
    0
    Было бы прикольно на это посмотреть
    А лицензия у него есть?
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