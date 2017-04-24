Тайсон ФЬЮРИ: «Готов стать заменой своему брату в бою с Паркером»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри выразил готовность выйти в ринг против действующего чемпиона по версии WBO новозеландца Джозефа Паркера, от боя с которым, сославшись на травму, вчера отказался его двоюродный брат Хьюи Фьюри:
«Если тебе нужен оппонент - я на данный момент особо ничем не занят. Готов стать заменой (Хьюи) в такой короткий срок. Циганский король, 26 стоунов (165,1 кг)», - написал Тайсон Фьюри Джозефу Паркеру в Твиттере.
Источник — Boxingnews
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