Владимир КЛИЧКО: «Надеюсь, у меня еще осталось пару лет»

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе 41-летний украинец Владимир Кличко хотел бы боксировать до 43 лет. Об этом он сказал в интервью британским медиа, сообщает Boxing Scene.



«Надеюсь, у меня еще осталось пару лет. Я всегда говорил, что здоровье и мотивация очень важны. Если не будет чего-то из этих двоих составляющих - нет смысла продолжать», – сказал Владимир Кличко.