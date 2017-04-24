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Владимир КЛИЧКО: «Надеюсь, у меня еще осталось пару лет»

Украинский боец – о главных для себя вещах в боксе

  • 24.04.2017 19:48
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе 41-летний украинец Владимир Кличко хотел бы боксировать до 43 лет. Об этом он сказал в интервью британским медиа, сообщает Boxing Scene.

«Надеюсь, у меня еще осталось пару лет. Я всегда говорил, что здоровье и мотивация очень важны. Если не будет чего-то из этих двоих составляющих - нет смысла продолжать», – сказал Владимир Кличко.

Источник — Boxingnews

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