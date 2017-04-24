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Томаш АДАМЕК: «Бой с Джошуа не должен быть сложным для Кличко»

Польский боксер уверен в победе украинского супертяжа

  • 24.04.2017 20:26
  • 824 просмотров
  • 1 комментария
Метки
karate.ru, Томаш Адамек
© karate.ru, Томаш Адамек

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях поляк Томаш Адамек сказал, что считает украинца Владимира Кличко фаворитом в бою с британцем Энтони Джошуа:

«Этот бой не должен быть сложным для Владимира. Возможно, Джошуа будет быстрее. Возможно, он будет агрессивнее. Но опыт Кличко должен стать ключевым фактором», - сказал Томаш Адамек.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Comraddm
    online
      Comraddm, 24.04.2017 21:05
    +1
    Что-то они все отдают победу Вовке, даже те, кто "сердцем за Джошуа".
    Они что-то знают?
    Я вот так не уверен.
    Вовка 5-летней давности точно победил бы, а в каком он состоянии сейчас неизвестно.
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