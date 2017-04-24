Томаш АДАМЕК: «Бой с Джошуа не должен быть сложным для Кличко»

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях поляк Томаш Адамек сказал, что считает украинца Владимира Кличко фаворитом в бою с британцем Энтони Джошуа:



«Этот бой не должен быть сложным для Владимира. Возможно, Джошуа будет быстрее. Возможно, он будет агрессивнее. Но опыт Кличко должен стать ключевым фактором», - сказал Томаш Адамек.