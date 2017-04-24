Виталий КЛИЧКО: «У Джошуа будет второй шанс, у Владимира – уже нет»

Трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко, что его брат Владимир осознает, что в бою с британцем Энтони Джошуа на карту поставлена его карьера в спорте:



«Владимир знает, что ему нужно доминировать в ринге. Не ждать, а действовать, и никак иначе. От этого боя зависит все его будущее. Джошуа еще молод, у него еще будет второй шанс, а у Владимира такого шанса уже не будет. Поэтому я ожидаю от него полной концентрации и, конечно же, хорошего результата», - сказал Виталий Кличко.