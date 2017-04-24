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Виталий КЛИЧКО: «У Джошуа будет второй шанс, у Владимира – уже нет»

Легендарный украинский боксер – о главном бое 2017 года в супертяжелом дивизионе

  • 24.04.2017 21:34
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bild.de. Братья Кличко
© bild.de. Братья Кличко

Трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко, что его брат Владимир осознает, что в бою с британцем Энтони Джошуа на карту поставлена его карьера в спорте:

«Владимир знает, что ему нужно доминировать в ринге. Не ждать, а действовать, и никак иначе. От этого боя зависит все его будущее. Джошуа еще молод, у него еще будет второй шанс, а у Владимира такого шанса уже не будет. Поэтому я ожидаю от него полной концентрации и, конечно же, хорошего результата», - сказал Виталий Кличко.

Источник — Boxingnews

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