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Владимир КЛИЧКО: «Джошуа может рассыпаться как печенье»

Опыт нельзя купить, уверен украинский боксер

  • 25.04.2017 14:09
  • 236 просмотров
  • 1 комментария
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facebook.com/KlitschkoOfficial. Владимир Кличко
© facebook.com/KlitschkoOfficial. Владимир Кличко

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил в интервью Daily Star, что не исключает того, что его будущий соперник британец Энтони Джошуа не сможет справиться с колоссальным психологическим давлением:

«Опыт нельзя купить в магазине - он набирается годами. В этом мое преимущество. Я видел людей, которые были превосходно готовы и находились в отличном расположении духа, но перед стартовым гонгом рассыпались, как печенье. Все зависит от человека, от его характера», - сказал Владимир Кличко.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    mr.brioti
    online
      mr.brioti, 25.04.2017 14:29
    -1
    А мальчиш-плохиш Родину продал за бочку варенья и корзину печенья.
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