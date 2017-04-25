Владимир КЛИЧКО: «Джошуа может рассыпаться как печенье»

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил в интервью Daily Star, что не исключает того, что его будущий соперник британец Энтони Джошуа не сможет справиться с колоссальным психологическим давлением:

«Опыт нельзя купить в магазине - он набирается годами. В этом мое преимущество. Я видел людей, которые были превосходно готовы и находились в отличном расположении духа, но перед стартовым гонгом рассыпались, как печенье. Все зависит от человека, от его характера», - сказал Владимир Кличко.