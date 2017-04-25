WBC представил новый дизайн чемпионского пояса

Всемирный боксерский совет (WBC) представил обновленный дизайн чемпионского пояса. Автор – мексиканский художник Луис де ла Круз. А поскольку за пояс будут драться два мексиканца - Хулио Сезар Чавес-младший (50-2-1, 32 KO) и Сауль Альварес (48-1-1, 34 КО), становится понятно, откуда такие детали.
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