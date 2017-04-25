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WBC представил новый дизайн чемпионского пояса

Пояс выполнен в мексиканских мотивах

  • 25.04.2017 14:27
  • 75 просмотров
  • 0 комментария
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wbcboxing.com
© wbcboxing.com
Всемирный боксерский совет (WBC) представил обновленный дизайн чемпионского пояса. Автор – мексиканский  художник Луис де ла Круз. А поскольку за пояс будут драться два мексиканца - Хулио Сезар Чавес-младший (50-2-1, 32 KO) и Сауль Альварес (48-1-1, 34 КО), становится понятно, откуда такие детали.
 

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