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Энтони ДЖОШУА: «Кличко хочет вывести меня из рановесия»

Британский боксер поделился мнением о тактике поведения украинца

  • 25.04.2017 14:43
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа считает, что саркастические заявления его будущего соперника украинца Владимира Кличко насчет его желания стать миллиардером, а также насчет возможности Джошуа стать чемпионом мира по кроссфиту являются ничем иным, как попыткой вывести его из психологического равновесия:

«Ментальные игры не всегда ведутся в стиле Майка Тайсона - есть много способов проявить себя в этом смысле. Но я хочу сказать, что нет ничего плохого в желании стать миллиардером. Если у вас есть дети - вы ставите им самые высокие цели, не так ли?

Возможно, Владимир говорит так о мне, потому что он сам прошел через это? Его обвиняли в том, что он специально затягивает бои до 12-го раунда, чтобы получить свой процент от рекламы в Германии. Его обвиняли в том, что он слишком мускулист, в те времена, когда он уставал слишком рано в своих боях (судя по всему, Джошуа говорит о бое с Леймоном Брюстером и других поединках в первой части его карьеры - boxingnews.com.ua).

Все, через что он прошел сам, он бросает сейчас на молодого чемпиона, который проходит этот же путь. Я изучаю бокс, я вижу, что за этим стоит - важно вывести твоего соперника из равновесия», - сказал Энтони Джошуа.

Источник — Boxingnews

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