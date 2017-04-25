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Для боя Кличко - Джошуа создали специальный пояс

На поясе WBA выгравированы образы обоих боксеров

  • 25.04.2017 15:06
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Для боя Кличко - Джошуа создали специальный пояс

Победитель боксерского поединка Владимир Кличко - Энтони Джошуа получит особый чемпионский пояс. Всемирная боксерская ассоциация заказала специальный пояс с гравировкой обоих спортсменов.

Напомним, бой пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в ближайшую субботу. Кроме пояса WBA, победитель также получит чемпионский пояс IBF (ныне принадлежит Джошуа), а также вакантный пояс IBO.

 

Источник — Sport.ua

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