Для боя Кличко - Джошуа создали специальный пояс

так интересно, что мы можем эти новости прочитать на русских сайтах, это не тема для Украины!

По моему только Палкин и Шахтер пытается завлечь людей на трибуну. Хоть у Шахтера и стадиона нет ...

Так ты считаеш что все беды в Украинском футболе исходят от Динамо?Проиграшы на евротурнирах, раз...

Троллизм по отношению к Динамо у меня просматривается по той простой причине. что эта команда, ве...