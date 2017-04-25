Для боя Кличко - Джошуа создали специальный пояс

Победитель боксерского поединка Владимир Кличко - Энтони Джошуа получит особый чемпионский пояс. Всемирная боксерская ассоциация заказала специальный пояс с гравировкой обоих спортсменов.
Напомним, бой пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в ближайшую субботу. Кроме пояса WBA, победитель также получит чемпионский пояс IBF (ныне принадлежит Джошуа), а также вакантный пояс IBO.
Personalized Super Champion #WBAbelt for @Klitschko vs @anthonyfjoshua by @SARTONK #JoshuaKlitchsko #WBAboxing #boxing #boxeo pic.twitter.com/ZkKf9xzAmE— WBA (@WBABoxing) April 24, 2017
Источник — Sport.ua
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