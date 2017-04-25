Деонтей УАЙЛДЕР: «У Джошуа много недостатков»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что хочет в июле встретиться с обладателем пояса WBO Джозефом Паркером, а в декабре – провести поединок с победителем боя Кличко – Джошуа, в котором он ставит на украинца.

Уайлдер, который будет работать в качестве эксперта на поединке Кличко – Джошуа, заявил, что свой визит в Лондон рассматривает как разведку перед своими предстоящими боями. «Я взволнован перед поездкой в Англию, - заявил Уайлдер в интервью timesofindia.- С нетерпением жду момента, когда собственными глазами увижу бой кого-то из моих будущих оппонентов. Я определенно еду на разведку. Я ищу соперника».

По мнению Уайлдера, Кличко будет фаворитом в предстоящем поединке. «У Джошуа есть много недостатков. Он еще слишком молод для большой игры. Он берет своей антропометрией, если вы посмотрите на его резюме, получите ответы на многие вопросы. Джошуа – силен. В любой момент он может нанести сокрушительный удар, но в бою с Кличко ему наверняка придется много двигаться и резать углы. Тогда у него будут неплохие шансы».

Однако, как отметил Уайлдер, он ставит на Владимира, а бой Тайсону Фьюри Кличко проиграл из-за того, что не бросал сильных ударов. «Надеюсь, что Кличко будет другим. Думаю, что он готов и собирается продемонстрировать все, что умеет. Он собирается многому научить Джошуа в ринге. Иногда вы должны дать всем понять: «Я все еще зверь, я все еще монстр».

Правда, по словам американца, вначале он планирует встретиться в ринге с чемпионом мира WBO, новозеландцем Джозефом Паркером, который после травмы Хью Фьюри и отмены боя с британцем остался без соперника. «Хочу встретится с Паркером в июле. Почему бы и нет? Сейчас у него нет оппонента. Давайте проведем объединение. Давайте сделаем это. Что могло быть лучше: чем мой бой с Паркером, а потом, в конце года – поединок с победителем боя Кличко – Джошуа за звание абсолютного чемпиона? Я с нетерпением жду объединения и возвращение унифицированного титула в Америку. Кто бы не сделал это, он изменит эпоху в супертяжелом весе – одно имя, один чемпион. Это будет лучше для бокса, и вы увидите другую атмосферу. Уверен, что я лучший боец в дивизионе и что обязательно объединю титулы. Я просто жду свое время».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.