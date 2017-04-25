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УАЙЛДЕР: «Не сомневался в отказе Фьюри. Там вся семейка такая»

Американский боксер надеется провести следующий бой уже в июле

  • 25.04.2017 17:11
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klitschko-brothers.com. Деонтей Уайлдер
© klitschko-brothers.com. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира про версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил о своей готовности провести объединительный бой с чемпионом WBO новозеландцем Джозефом Паркером уже в июле.

«Я готов драться с Паркером уже в июле. Почему бы и нет? Наш бой будет значительно более масштабным, чем его сорвавшийся поединок с Хьюи Фьюри. И я, кстати, ни секунды не сомневался в том, что Фьюри откажется от боя - у них вся семейка такая.

В супертяжелом дивизионе становится все интереснее - Джошуа будет драться с Кличко, а если мы с Паркером проведем бой в июле, то в конце года победители этих боев могут сойтись в поединке за все титулы», - сказал Деонтей Уайлдер.

Источник — Boxingnews

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