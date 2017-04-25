Промоутер Джошуа: «Я каменею от страха, а Энтони спокоен»

Промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хирн сказал в интервью The Guardian, что он чувствует большую нервозность в преддверии боя Джошуа с опытнейшим украинцем Владимиром Кличко:

«Если Энтони сможет остаться в таком же расположении духа, как сейчас, то я буду очень уверен в его победе. Все будет зависеть от того, кто как справится с давлением. Я никогда не видел никого столь спокойным перед таким масштабным боем, каким сейчас я вижу Джошуа. Я нервничаю, я просто каменею от страха, а он остается спокойным. Но думаю, что Владимир сделает все возможное, чтобы забраться ему в голову в оставшееся до боя время», - сказал Эдди Хирн.