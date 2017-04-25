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Промоутер Джошуа: «Я каменею от страха, а Энтони спокоен»

Эдди Хирн поделился ожиданиями от боя своего подопечного с Владимиром Кличко

  • 25.04.2017 18:05
  • 490 просмотров
  • 2 комментария
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хирн сказал в интервью The Guardian, что он чувствует большую нервозность в преддверии боя Джошуа с опытнейшим украинцем Владимиром Кличко:

«Если Энтони сможет остаться в таком же расположении духа, как сейчас, то я буду очень уверен в его победе. Все будет зависеть от того, кто как справится с давлением. Я никогда не видел никого столь спокойным перед таким масштабным боем, каким сейчас я вижу Джошуа. Я нервничаю, я просто каменею от страха, а он остается спокойным. Но думаю, что Владимир сделает все возможное, чтобы забраться ему в голову в оставшееся до боя время», - сказал Эдди Хирн.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    vlads0204
      vlads0204, 25.04.2017 18:12
    0
    Такой комментарий не особо радует Джошуа)))
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    bonv
      bonv, 25.04.2017 18:23
    0
    У вас і без Кличка тараканів вистачає в голові
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