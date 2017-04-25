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Поединок Кличко – Джошуа обслужит американский судья Дэвид Филдс

У ринга будут работать Дон Трелла (США), Нельсон Васкес (Пуэрто-Рико) и Стив Вайсфельд (США)

  • 25.04.2017 19:15
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Третьим человеком, который выйдет в ринг на лондонском стадионе «Уэмбли» 29 апреля во время боя Владимира Кличко и Энтони Джошуа, станет американский судья Дэвид Филдс.

Рефери из Нью-Джерси свою профессиональную карьеру начал в 2000-м году и с тех пор провел болем 200 поединков, последним из которых стал бой между Рикки Лопесом и Паблок Крусом, состоявшийся в марте. В активе Филдса также работа на боях Ковалев – Хопкинс и Гловацки – Хук.

У ринга будут работать Дон Трелла (США), Нельсон Васкес (Пуэрто-Рико) и Стив Вайсфельд (США).

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей.

Источник — Klitschko-brothers

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