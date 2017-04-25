Питер ФЬЮРИ: «У Джошуа есть 4 раунда, чтобы нокаутировать Кличко»

Известный британский тренер Питер Фьюри считает, что его соотечественнику Энтони Джошуа нужно вести бой максимально агрессивно, чтобы победить украинца Владимира Кличко:



«Владимир Кличко очень умен и очень проницателен. Впервые Джошуа придется встретиться с большим супертяжем, который умеет боксировать и может ударить в ответ. Владимир хорош во всем. Во всем, кроме возраста. И еще есть вопросы: каков его настрой? Как повлияло на него поражение от Тайсона? Но если мы увидим решительно настроенного Кличко, то у Джошуа будут проблемы, и в таком случае я бы поставил на победу Кличко.



Когда Тайсон дрался с Владимиром, мы разработали план, который он блестяще реализовал. Тайсон - элитный боксер с очень неудобным стилем. Но Джошуа - не Тайсон. Ему нужно придумать свой план. Если он попытается боксировать с Владимиром в стиле Тайсона, то победителя в этом бою назвать будет легко - им будет Кличко.



По моему мнению, Джошуа должен выходить на этот бой за быстрым нокаутом. Ему нужно шокировать Кличко, выбить его из колеи, вести бой гораздо более агрессивно, чем раньше, превратить его в уличную драку.



Что касается Кличко, то, думаю, он будет немного более агрессивным, чем в своих последних боях, но это будет контролируемая агрессия.



Мой прогноз? Если Джошуа не нокаутирует Кличко в первых четырех раундах, позже он будет нокаутирован сам. Я отдаю предпочтение Кличко из-за его опыта», - сказал Питер Фьюри.