ЛЬЮИС: «Джошуа даже в случае поражения построит успешную карьеру»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис считает, что чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа даже в случае поражения от Владимира Кличко в запланированном на 29 апреля поединке сможет в дальнейшем построить успешную профессиональную карьеру, хотя и отмечает, что сейчас для британского боксера идеальное время для боя с легендой мирового бокса.



По мнению Льюиса, возраст Владимира – главное преимущество Джошуа, а британскому боксеру надо отдать должное за смелость. «Джошуа – большой, мощный сильный. Сейчас он все свои бои заканчивает нокаутом. Все эти опытные супертяжеловесы сидят у ринга и ждут, когда Владимир сойдет со сцены. Энтони говорит: «Нет, пока вы парни ждете, я иду за ним». Я благодарю его за это решение, и сейчас подходящее время для такого боя. Все видели, что Владимир может дать сбой: Тайсон Фьюри показал, что Кличко можно победить. В голове у Джошуа наверняка много мыслей, вокруг – много советчиков, но он сосредоточен и знает, чего хочет. Думаю, это будет великий бой».



Как отметил экс-чемпион, Владимир потерял в скорости, но превосходит своего оппонента в опыте. «Владимир очень опытный. У Энтони его гораздо меньше. Владимир долгое время был в игре, и он может использовать это для победы. Джошуа в отличной форме, хорошо выглядит, быстро бьет и, главное, он молод. Владимиру уже 41, и он уже не так великолепно работает на ногах».



Льюис считает, что даже поражение от Кличко не повлияет на дальнейшие перспективы британца, а вот Владимиру, в случае проигрыша, надо завершать карьеру. «Некоторые люди могут принять поражение, и это уничтожит их. Других поражения только мотивируют. Кто-то может сказать: «Да, они думают, что я стар и меня больше нет», чтобы еще больше в случае успеха в бою с более молодым боксером повысить свою значимость, сказав после: «Да, это опыт и он еще есть у меня». Кто-то говорит: «Я собираюсь всех удивить». Если Владимир проиграет, он может завершать карьеру – на его месте я так и поступил бы. Джошуа даже в случае поражения построит успешную карьеру: иногда вам нужно проиграть, чтобы затем выиграть. Он собирается достигать вершин в боксе и ставит перед собой цели. Одна из них - победить Владимира».



Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей.