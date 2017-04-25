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Кличко – Джошуа: промо-ролик боя

Бой супертяжеловесов состоится 29 апреля в Лондоне

  • 25.04.2017 22:49
  • 550 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Вашему вниманию промо-ролик боя Владимира Кличко и Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля в Лондоне.

Источник — Sport.ua

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