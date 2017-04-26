Брайант ДЖЕННИНГС: «Я видел все удары Кличко и был готов к ним»

Бывший соперник украинского супертяжеловеса Владимира Кличко американец Брайант Дженнинг рассказал в интервью Sky Sports о своем опыте пребывания в ринге с Владимиром, которому он проиграл единогласным решением судей два года назад в Нью-Йорке.

«Я не могу реально оценить силу удара Кличко, потому что все его удары я видел, и даже когда я пропускал, я был готов к этим ударам. А вот когда я дрался с Ортисом, его ударов я не видел, а всегда самые разрушительные удары - те, которые ты не успеваешь заметить. Я не говорю, что у Кличко нет удара, но я не смог прочувствовать на себе реальный эффект его ударов благодаря своей подвижности.

Что касается джеба, то им Владимир только держал меня на дистанции. Его джеб мешает вам что-либо предпринять. В бою со мной он больше использовал его для защиты, а подготовить хорошие атаки своим джебом ему не особо удавалось. Из силовых ударов Кличко пробивал практически только правый прямой, к чему я приспособился. Он не использовал весь свой арсенал.

Что бы я делал по-другому, если бы дрался с Кличко еще раз? Я бы сказал рефери, чтобы он снял с Владимира очко за клинчи еще вначале боя, ведь в нашем бою рефери сделал ему последнее замечание еще в четвертом раунде, а очко снял только в десятом. Раннее снятие балла было бы сигналом Кличко о том, что нужно перестать клинчевать и начать драться.

Кроме того, сейчас я вел бы бой гораздо агрессивнее. Тогда в начале боя я был слишком осторожен, поскольку видел, как Кличко уничтожал своих оппонентов. Это не был страх - просто излишняя осторожность.

Что касается личностных качеств Владимира Кличко, то он - положительный персонаж. Он очень профессионален и вообще довольно крутой чувак. Со стороны он кажется немного заносчивым, но со мной он никакой заносчивости не демонстрировал. И еще он привык к ответственности - вот это я увидел», - сказал Брайант Дженнингс.