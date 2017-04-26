Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Паркер будет защищать титул в поединке с малоизвестным румыном Кожану

Будущий соперник новозеладца занимает 14-е место в рейтинге WBO

  • 26.04.2017 12:56
  • 96 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе, новозеландский боксер Джозеф Паркер (22-0, 18 КО) 6 мая в Окленде будет защищать титул в поединке с представителем Румынии Разваном Кожану (16-2-0, 9 КО).

Британского боксера Хью Фьюри, который должен был драться с Паркером, но отказался от боя из-за травмы спины, сменил румын Джозеф Кохану. Как сообщает BoxingScene, представитель Румынии уже прибыл в Новую Зеландию, где будет готовиться к поединку. Отметим, что в независимом компьютером рейтинге Вoxrec Кожану занимает только 78-е место в супертяжелом весе в мире и лишь третье – после Хаммера и Дину – в Румынии.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Comraddm
    online
      Comraddm, 26.04.2017 13:20
    0
    Ну раз бой таки будет, то мечты Уайлдера о бое с Паркером летом отменяются.
    Придется ему делать 6-ю добровольную защиту с очередным шофером
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.