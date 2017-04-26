Паркер будет защищать титул в поединке с малоизвестным румыном Кожану

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе, новозеландский боксер Джозеф Паркер (22-0, 18 КО) 6 мая в Окленде будет защищать титул в поединке с представителем Румынии Разваном Кожану (16-2-0, 9 КО).



Британского боксера Хью Фьюри, который должен был драться с Паркером, но отказался от боя из-за травмы спины, сменил румын Джозеф Кохану. Как сообщает BoxingScene, представитель Румынии уже прибыл в Новую Зеландию, где будет готовиться к поединку. Отметим, что в независимом компьютером рейтинге Вoxrec Кожану занимает только 78-е место в супертяжелом весе в мире и лишь третье – после Хаммера и Дину – в Румынии.