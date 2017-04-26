Леннокс ЛЬЮИС: «Шокирован, что Джошуа не хочет драться в Лас-Вегасе»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис выразил несогласие с позицией совего молодого соотечественника Энтони Джошуа, заявившего, что он не хочет боксировать в Лас-Вегса:



«Я в шоке от того, что Джошуа не хочет драться в Лас-Вегасе. Это же Мекка бокса! Множество великих боев прошли там. Я вырос, глядя на все эти бои в Caesars Palace, куда ходили кинозвезды, и мне довелось там драться.



Я дрался в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Лондоне. Поскольку Мухаммед Али дрался в Африке, мне тоже пришлось. Нельзя быть чемпионом мира, если дерешься в одном месте. Ты ведь чемпион мира, братишка», - сказал Леннокс Льюис.