Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Леннокс ЛЬЮИС: «Шокирован, что Джошуа не хочет драться в Лас-Вегасе»

Экс-чемпион мира считает, что Джошуа обязан проводить бои в США

  • 26.04.2017 13:23
  • 778 просмотров
  • 1 комментария
Метки
mirror.co.uk. Леннокс Льюис
© mirror.co.uk. Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис выразил несогласие с позицией совего молодого соотечественника Энтони Джошуа, заявившего, что он не хочет боксировать в Лас-Вегса:

«Я в шоке от того, что Джошуа не хочет драться в Лас-Вегасе. Это же Мекка бокса! Множество великих боев прошли там. Я вырос, глядя на все эти бои в Caesars Palace, куда ходили кинозвезды, и мне довелось там драться.

Я дрался в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Лондоне. Поскольку Мухаммед Али дрался в Африке, мне тоже пришлось. Нельзя быть чемпионом мира, если дерешься в одном месте. Ты ведь чемпион мира, братишка», - сказал Леннокс Льюис.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 26.04.2017 14:03
    +1
    Поки що чемпіон..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.