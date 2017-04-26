ДЖОШУА: «Посмотрите, с кем дрались Льюис и Фьюри в своем 19-м бою»

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа считает, что критика его оппозиции необоснованна, поскольку уже в 16-м бою он дрался с чемпионом мира, а в 19-м сразится с легендой бокса.



«Я дрался за титул чемпиона мира в своем 16-м бою, когда многие советовали мне не делать этого, а защищать титул чемпиона Британии. В 19-м бою я буду драться с Владимиром Кличко. Для сравнения просто посмотрите, с кем дрались в своем 19-м бою Леннокс Льюис и Тайсон Фьюри», - сказал Энтони Джошуа в интервью британским журналистам.



Добавим, что Леннокс Льюис в своем 19-м бою дрался с Леви Биллапсом, завершившим карьеру с рекордом 21-22-1, а Тайсон Фьюри - с джорнименом Винни Маддалоне.