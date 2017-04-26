Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Энтони ДЖОШУА: «Я тренировался в тени, чтобы ярко сиять 29 апреля»

Британский боксер поделился ожиданиями от боя с Владимиром Кличко

  • 26.04.2017 19:10
  • 53 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, рассказал о своей подготовке к будущему поединку, заявив, что 13 недель напряженных тренировок вывели его на новый уровень.

По словам Джошуа, он в лучшей форме за свою карьеру. «На таком уровне я никогда ранее не был, - рассказал Джошуа в интервью BBC. – Но я думаю, что чаще травмируюсь в зале, чем получаю повреждения в боях. Я пробовал разные вещи, которые иногда не срабатывали – я ломал ребра, руку, получал вывих плеча в тренажерном зале, но в итоге получил право на этот поединок. Я тренировался в тени, чтобы ярко сиять 29 апреля».

Энтони не считает бой ключевым в своей карьере, но говорит, что поединок с Кличко будет одним из самых важных в его жизни. «Если бы это этот бой случился ближе к окончанию моей спортивной карьеры, я бы сказал: «Это решающий бой, который войдет в историю. Кличко тоже отлично готов. Его тело делает то, что подсказывает разум. Кажется, ментально Кличко находится на высоком уровне, так что мне предстоит жесткая борьба».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.