Энтони ДЖОШУА: «Я тренировался в тени, чтобы ярко сиять 29 апреля»

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, рассказал о своей подготовке к будущему поединку, заявив, что 13 недель напряженных тренировок вывели его на новый уровень.

По словам Джошуа, он в лучшей форме за свою карьеру. «На таком уровне я никогда ранее не был, - рассказал Джошуа в интервью BBC. – Но я думаю, что чаще травмируюсь в зале, чем получаю повреждения в боях. Я пробовал разные вещи, которые иногда не срабатывали – я ломал ребра, руку, получал вывих плеча в тренажерном зале, но в итоге получил право на этот поединок. Я тренировался в тени, чтобы ярко сиять 29 апреля».

Энтони не считает бой ключевым в своей карьере, но говорит, что поединок с Кличко будет одним из самых важных в его жизни. «Если бы это этот бой случился ближе к окончанию моей спортивной карьеры, я бы сказал: «Это решающий бой, который войдет в историю. Кличко тоже отлично готов. Его тело делает то, что подсказывает разум. Кажется, ментально Кличко находится на высоком уровне, так что мне предстоит жесткая борьба».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.