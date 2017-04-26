Тренер Кличко: «Верю, что Владимир победит Джошуа»

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Джонатон Бэнкс считает, что опыт Владимира станет определяющим фактором в его бою с молодым британцем Энтони Джошуа.
«Наверное, и Майкл Мурер думал, что с Джорджем Форманом уже покончено, а Форман повторил с ним то, что с самим Джорджем сделал Мухаммед Али в Заире. Когда старый боец не отказывается от боя, лучше к нему присмотреться, потому что есть кое-что, что он знает, и чего не знает молодой боец. Вот поэтому я и верю в то, что Владимир победит Джошуа», - сказал Джонатон Бэнкс.
Источник — Boxingnews
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