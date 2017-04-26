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Владимир Кличко прилетел в Лондон

Бой украинца с Энтони Джошуа состоится 29-го апреля

  • 26.04.2017 20:36
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Метки
klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко, котрому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, прилетел в столицу Великобритании, где сегодня, на стадионе «Уэмбли» проведет открытую тренировку – первое из серии запланированных мероприятий перед боем.

Журналисты встретили Владимира в аеропорту «Биггин Хилл», куда он прилетел чартерным авиарейсом.

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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