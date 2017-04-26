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Дерек ЧИСОРА: «Джошуа придется выйти «на охоту» за Кличко»

Британский боксер поделился ожиданиями от поединка

  • 26.04.2017 21:31
  • 642 просмотров
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Британский супертяжеловес Дерек Чисора, которому в мая предстоит встретиться в ринге с Робертом Хелениусом, дал свой прогноз на запланированный на 29 апреля поединок между его земляком Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.

Чисора признался, что ставит на победу Джошуа, однако не исключает, что британскому боксеру придется начать «охоту» за украинцем и быть терпеливым на протяжении всего боя. «Это будет большой поединок, - цитирует Чисору Sky Sports. – У Энтони есть сила, но и у Кличко очень силен. На мой взгляд, Кличко будет боксировать и двигаться таким образом, что Джошуа придется выйти «на охоту» в первых шести раундах, если, конечно, бой продлится шесть раундов. Я ставлю на Джошуа».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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