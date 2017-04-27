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Тайсон ФЬЮРИ: «Я сброшу 48 кг и верну себе титул чемпиона мира»

Британский боксер грозится триумфально вернуться в большой спорт

  • 27.04.2017 10:51
  • 511 просмотров
  • 2 комментария
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sport.tut.by. Тайсон Фьюри
© sport.tut.by. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил о том, что очень решительно настроен вернуться в ринг и вернуть себе титул чемпиона мира.

«Моя жизнь – это мой выбор. Вне зависимости от обстоятельств, которые встанут у меня на пути, я вернусь в бокс и верну себе титул чемпиона мира. Впервые за 16 месяцев я уверен в своем будущем. Я сброшу 7,6 стоунов (около 48 кг) и поверну свою жизнь в другую сторону. Я прошел сквозь ад и вернулся, так что для меня нет ничего невозможного!», - написал Тайсон Фьюри на своей странице в Instagram.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    lom13131313
    lom13131313, 27.04.2017 11:07
    +2
    Давай мужик! У тебя еще есть время, пока Вова не на пенсии, получишь по заслугам!
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    vitaha33
      vitaha33, 27.04.2017 11:51
    0
    Після набору такої ваги він навряд чи вернеться до попередніх конлицій, та і не треба йому це, поки ще може відбутися реванш з кличко
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