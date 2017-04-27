Тайсон ФЬЮРИ: «Я сброшу 48 кг и верну себе титул чемпиона мира»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил о том, что очень решительно настроен вернуться в ринг и вернуть себе титул чемпиона мира.

«Моя жизнь – это мой выбор. Вне зависимости от обстоятельств, которые встанут у меня на пути, я вернусь в бокс и верну себе титул чемпиона мира. Впервые за 16 месяцев я уверен в своем будущем. Я сброшу 7,6 стоунов (около 48 кг) и поверну свою жизнь в другую сторону. Я прошел сквозь ад и вернулся, так что для меня нет ничего невозможного!», - написал Тайсон Фьюри на своей странице в Instagram.