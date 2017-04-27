Кличко жестко ответил фанатам Джошуа

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа в среду провел на «Уэмбли» заключительную открытую тренировку перед боем.

Как сообщает Mirror, на тренировке украинского боксера присутствовали около 3000 болельщиков, поддерживающих Джошуа, который свое занятие провел раньше. Владимир обратился к ним. «Я вижу, некоторые из вас недовольны мной, — передает слова Кличко издание. – Это спорт. У нас разные команды. Важно, что эта ночь будет великой. Люблю свою работу».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.