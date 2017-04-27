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Кличко жестко ответил фанатам Джошуа

Украинский боксер провел заключительную открытую тренировку перед боем

  • 27.04.2017 11:03
  • 1405 просмотров
  • 5 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа в среду провел на «Уэмбли» заключительную открытую тренировку перед боем.

Как сообщает Mirror, на тренировке украинского боксера присутствовали около 3000 болельщиков, поддерживающих Джошуа, который свое занятие провел раньше. Владимир обратился к ним. «Я вижу, некоторые из вас недовольны мной, — передает слова Кличко издание. – Это спорт. У нас разные команды. Важно, что эта ночь будет великой. Люблю свою работу».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    lom13131313
    lom13131313, 27.04.2017 11:09
    +6
    В чем же жесть?
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    Kimi Raikkonen
      Kimi Raikkonen, 27.04.2017 11:15
    +8
    жесть в убогости спорт.юа)))
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    uslan2705721
    online
      uslan2705721, 27.04.2017 11:35
    +3
    "жестко ответил" - журналист какой-то пошлый..
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    warriorkiokusin
      warriorkiokusin, 27.04.2017 11:39
    -2
    Жесть во фразе : "Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании."
    После 29 наконец то мы ее не увидим. Как в том анекдоте : в чем прелесть носить туфли на 2 размера меньше- кайф вечером их снять ....
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    samolaykin
      samolaykin, 27.04.2017 11:54
    -1
    Ох и отхватит же люлей сестричка Кличко, думаю это последний бой Кличко
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