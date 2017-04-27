БРУНО: Кличко – великий боец, но Джошуа может быстро его нокаутировать

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Фрэнк Бруно, что у его соотечественника Энтони Джошуа хорошие шансы на победу в бою с украинцем Владимиром Кличко, но опыт Владимира может стать определяющим фактором в этом бою.

«Я думаю, что у Джошуа хорошие шансы. На его стороне молодость, он очень сильный панчер и потенциально может нокаутировать Кличко очень рано. Но Кличко великий боец, он провел гораздо больше раундов, так что здесь точно не скажешь», - резюмировал Фрэнк Бруно.