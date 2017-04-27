ДЖОШУА: «Когда кулак прилетает в челюсть, уважение уходит напрочь»

Чемпион мира по версии IBF, британский боксер Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в бою с Владимиром Кличко, заявил, что уважение, которое он испытывает к украинскому боксеру, пройдет с первым ударом гонга.

По словам Джошуа, во время поединка каждый из бойцов думает только о победе, а первый пропущенный удар заставляет действовать более агрессивно. «Поверьте, когда кулак в перчатке прилетает в вашу челюсть, уважение уходит напрочь, - цитирует Джошуа Sky Sports. – Это бокс, в котором побеждает лучший. Вот, собственно, к чему все сводится. Это наша работа: и Владимир, и я делаем ее много лет».

Как отметил британский боксер, он отлично готов к предстоящему поединку. «Я встречал противников, которые были мне симпатичны, дрался и с теми, к кому не испытывал симпатии, но цель всегда была одна – победа. Сейчас передо мной стоит такая задача. Чувствую себя уверенно, , и это все, что имеет значение».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.