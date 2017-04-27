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Владимир КЛИЧКО: «Это территория Кличко с самого начала»

Украинский боксер настраивается на поединок с Энтони Джошуа

  • 27.04.2017 13:32
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, рассказал о своих ощущениях перед очередным боем в Лондоне, своем настрое на поединок и ожиданиями от действий рефери.

Короткое интервью журналисту телеканала Sky Sports Владимир дал после открытой тренировки – первого из нескольких медиа-мероприятий перед боем. Как признался украинец, он рад вернуться в Лондон. «Очень круто снова быть здесь. Я вернулся в Лондон, в котором не дрался очень давно. Я помню свой бой, а также бой моего брата с Херби Хайтом. Теперь оба Кличко снова в Лондоне. Это будет великолепный субботний вечер и невероятный бой. Я очень на него настраиваюсь, как и Джошуа».

Приоткрыл Владимир секрет и о своих возможных действиях в ринге. «Увидите ли вы агрессивного Кличко? Вы увидите Кличко, который наслаждается собой. Я уже получаю удовольствие от каждой секунды».

Говоря о судействе, Кличко был довольно корректен. «Я уважаю любого рефери. Но в ринге я о нем не думаю. Судья должен следить за правилами. А я должен концентрироваться на своем сопернике. Это территория Кличко с самого начала».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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