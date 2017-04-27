Виталий КЛИЧКО: «Владимир нокаутирует Джошуа»

«Вечный» чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко, уверен, что его брат – Владимир – нокаутирует действующего обладателя пояса IBF Энтони Джошуа а запланированном на 29 апреля поединке.

По словам Виталия, он никогда не видел своего брата настолько сконцентрированным на предстоящем поединке. «Никто не идеален. У всех есть свои сильные и слабые стороны. Слабость моего брата — концентрация. Он не был на 100% сфокусированным в бою с Тайсоном Фьюри, поэтому он проиграл, и он это знает, - цитирует Виталия Кличко «Чемпионат» со ссылкой на BoxingScene. - Сейчас он очень хорошо готовится к предстоящему бою. Я никогда не видел своего брата столь сконцентрированным по ходу подготовки. Я знаю, что у Владимира отличная техника, отличные кондиции и скорость. И самое главное в спорте и жизни — опыт, и у него большой опыт в качестве чемпиона. Если Владимир будет сфокусирован в бою, у Джошуа нет шансов. Я более чем уверен, что в течение 10 раундов Владимир нокаутирует Джошуа».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.