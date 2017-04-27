Владимир КЛИЧКО: «Джошуа – мой самый опасный противник»

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, заявил, что знает рецепт победы и постарается использовать некоторые недостатки Джошуа, чтобы выиграть бой.

По словам Кличко, его ждет очень сложный поединок. Возможно – самый непростой в его карьере. «В субботу вечером я буду драться с моим самым опасным противником, это самый большой вызов для меня. Вы видели его мышцы? Вы видели, насколько опасен этот парень и на что он способен, нокаутировав всех своих предыдущих соперников? – цитирует Кличко Sky Sports. - Мы знаем друг друга, провели достаточно раундов и изучили друг друга, чтобы понимать, чего ожидать. Я видел некоторые моменты, которые собираюсь использовать. Но вы можете это использовать, а может это у вас и не получится, поскольку в бою все будет по-другому. И да, это ведь не спарринг, а настоящий тяжелый бой».

Поединок Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.