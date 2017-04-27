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Диллиан УАЙТ: «У Джошуа не самый лучший подбородок»

Британский супертяжеловес сравнил сильные и слабые стороны соперников

  • 27.04.2017 17:47
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Британский супертяжеловес Диллиан Уайт рассказал в интервью Sky Sports о своих впечатлениях от боя с Энтони Джошуа и спаррингов с Владимиром Кличко, сравнив сильные и слабые стороны обоих боксеров:

Как бы ты сравнил их силу ударов?
Они оба достаточно быстры, оба очень атлетичны. Да, Джошуа очень быстр. Владимир тоже очень быстро пробивает удар справа и двойки. И еще он быстро двигается, может менять направление движения. У него быстрые руки и ноги, а у Джошуа - быстрые руки и медленные ноги.

Работа ног у кого з них лучше?
У Владимира очень хорошая работа ног, в то время как Джошуа - статичен. Движение - не его козырь. Его сильная сторона - тяжелые контрудары.

Что скажешь о джебе Джошуа?
Его джеб неплохой, но не отличный. Он им больше нащупывает дистанцию. У Владимира же джеб гораздо жестче. Его козырь - джеб и удар правой.

Зашита у Джошуа хорошая?
Его защита не была хороша в нашем бою, но, по правде говоря, тогда в ринге был не он, а кто-то другой. Потому что это была уличная драка, а не боксерский матч.

Что касается Владимира, то он очень упрямый, хитрый и вообще странный (стилистически) боец. Он выглядит очень сильным, но в бою мало использует свою силу, дерясь по-другому. Он просто не хочет пропускать. Вообще. А в супертяжелом дивизионе нужно уметь выдержать несколько ударов. Нельзя плавать, не намочившись водой.

У Джошуа хороший подбородок?
Его можно нокаутировать - у него не самый лучший подбородок. Он плохо держит удар, а Владимир может ударить. Что касается Владимира, то, думаю, он тоже плохо держит удар и знает это, поэтому и боксирует так осторожно. Думаю, что он не лучшим образом держит удары в подбородок - они его потрясают, и тогда он вяжет вас в клинче.

Как бы ты оценил силу удара Джошуа?
Все супертяжи сильно бьют. Люди говорят: О, да он же нокаутировал тебя! Но ведь я попустил перед этим 3 тысячи ударов и уже устал. Да, они оба (Кличко и Джоуша - boxingnews.com.ua) являются панчерами, оба могут очень сильно ударить. Владимир нокаутирует ребят и в спаррингах, и в боях. Джошуа, очевидно, также делает это.

Каковы они оба за пределами ринга?
Я уже лет 8-9 воюю с Джошуа. Мы раньше общались, но никогда не были друзьями. Он меня ненавидит, а я его нет - просто считаю, что он должен быть самим собой. Владимир же любит все контролировать. Но, наверное, это и нужно, чтобы стать чемпионом. Нужно все контролировать, и ему нравится это делать.

Источник — Boxingnews

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