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Тренер Джошуа: «Даже сам Владимир не знает, насколько он постарел»

Роберт Маккракен считает, что его подопечный полностью готов к противостоянию с Кличко

  • 27.04.2017 19:53
  • 813 просмотров
  • 2 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Роб МакКракен, тренер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, считает, что даже сам Владимир Кличко не знает, насколько он постарел, и ответ на этот вопрос даст только субботний бой:

«Этот бой - большой вызов. Но Энтони находится на том этапе карьеры, когда он наслаждается боксом. Кличко доминировал в супертяжелом весе более десяти лет, но не для того Джошуа переходил в профессионалы, чтобы тратить свое время на проходные бои. Он был новичком, когда выиграл Олимпийские Игры, он был неопытным бойцом, когда выиграл титул чемпиона мира в бою с Чарльзом Мартином.

Энтони очень силен и отлично подготовлен. Он невероятно опасный соперник для любого. Не слишком ли рано ему выходить на Кличко? Я так не думаю. Он сейчас на пике своих физических возможностей, а этот бой его многому научит, и он сможет двигаться вперед.

Возраст Кличко? Время - ужасная штука. Когда оно уже сказывается на вас, то сказывается по-настоящему. Даже сам Владимир не знает, насколько он постарел. Но мы все узнаем в субботу», - сказал Роб МакКракен.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Artur Sarhsyan
    Artur Sarhsyan, 27.04.2017 20:44
    0
    Стареет или нет, но Кличко в свои 41 выглядит лучше, чем многие в свои 25
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    Comraddm
      Comraddm, 27.04.2017 21:01
    0
    Но тренер таки прав.
    Я это увидел еще в бою с Пулевым.
    Раньше Вовка таких ударов не пропускал.
    Скорость, увы, упала.
    А его техника основана на скорости, т.к. он не пробивает комбинации, а только двойки.
    Зато теперь есть шанс увидеть более агрессивного Владимира и более разнообразного.
    Он знает, что надо действовать, джеб-клинч против такого молодого кабана не прокатит.
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