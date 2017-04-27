Тренер Джошуа: «Даже сам Владимир не знает, насколько он постарел»

Роб МакКракен, тренер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, считает, что даже сам Владимир Кличко не знает, насколько он постарел, и ответ на этот вопрос даст только субботний бой:



«Этот бой - большой вызов. Но Энтони находится на том этапе карьеры, когда он наслаждается боксом. Кличко доминировал в супертяжелом весе более десяти лет, но не для того Джошуа переходил в профессионалы, чтобы тратить свое время на проходные бои. Он был новичком, когда выиграл Олимпийские Игры, он был неопытным бойцом, когда выиграл титул чемпиона мира в бою с Чарльзом Мартином.



Энтони очень силен и отлично подготовлен. Он невероятно опасный соперник для любого. Не слишком ли рано ему выходить на Кличко? Я так не думаю. Он сейчас на пике своих физических возможностей, а этот бой его многому научит, и он сможет двигаться вперед.



Возраст Кличко? Время - ужасная штука. Когда оно уже сказывается на вас, то сказывается по-настоящему. Даже сам Владимир не знает, насколько он постарел. Но мы все узнаем в субботу», - сказал Роб МакКракен.