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Виталий КЛИЧКО: «Вернусь на ринг только ради боя с Льюисом»

Легендарный украинский боксер – о единственном человеке, который может вернуть его в большой бокс

  • 27.04.2017 20:23
  • 1252 просмотров
  • 1 комментария
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aikionline.com.ua
© aikionline.com.ua

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко рассказал о единственном варианте своего возвращения в большой спорт.

- Есть ли что-то, что может заставить Виталия Кличко выйти в ринг снова? Может плохое выступление Владимира в субботу, или возвращение Тайсона Фьюри?
- О, нет (улыбается). Спорт всегда будет в моей жизни, но это уже будет не профессиональный спорт. Каждое утро я делаю двухчасовую гимнастику, но возвращаться в ринг не собираюсь. Новому поколению нужно дать возможность себя проявить.

- Было время, когда и вы были молодым поколением и выходили в ринг, чтобы отбирать пояса у корифеев бокса..
- (перебивает) Хотя постой, если Леннокс Льюис скажет: «Так, у меня появилась идея вернуться»... Возможно, тогда я подумаю этим. Вернусь только на один бой с ним (смеется).

Источник — Sport translations

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Комментарии
    csardas
    csardas, 27.04.2017 20:37
    +1
    Два пятна в карьере братьев - два ссыкла, Льюис и Фьюри.
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