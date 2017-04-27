Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко рассказал о единственном варианте своего возвращения в большой спорт.

- Есть ли что-то, что может заставить Виталия Кличко выйти в ринг снова? Может плохое выступление Владимира в субботу, или возвращение Тайсона Фьюри?

- О, нет (улыбается). Спорт всегда будет в моей жизни, но это уже будет не профессиональный спорт. Каждое утро я делаю двухчасовую гимнастику, но возвращаться в ринг не собираюсь. Новому поколению нужно дать возможность себя проявить.

- Было время, когда и вы были молодым поколением и выходили в ринг, чтобы отбирать пояса у корифеев бокса..

- (перебивает) Хотя постой, если Леннокс Льюис скажет: «Так, у меня появилась идея вернуться»... Возможно, тогда я подумаю этим. Вернусь только на один бой с ним (смеется).