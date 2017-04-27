Украинский боксер Вячеслав Узелков на гостомельской трассе возле Киева попал в ДТП.
Когда спортсмен ехал в сторону Киева, из леса неожиданно выбежал лось и начал перебегать дорогу. Животное попало под колеса внедорожника Mitsubishi и погибло. У автомобиля существенно повреждена передняя часть, треснуло лобовое стекло.
Сам Узелков в происшествии не пострадал, но комментировать ситуацию отказался. Адвокат Узелкова заявил, что Узелков ехал со скоростью 75 км/ч, в машине был сам без пассажиров.
Источник — ТСН
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