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Узелков в ДТП сбил лося и разбил свою машину

Украинский боксер не пострадал

  • 27.04.2017 20:37
  • 734 просмотров
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ТСН
© ТСН

Украинский боксер Вячеслав Узелков на гостомельской трассе возле Киева попал в ДТП.

Когда спортсмен ехал в сторону Киева, из леса неожиданно выбежал лось и начал перебегать дорогу. Животное попало под колеса внедорожника Mitsubishi и погибло. У автомобиля существенно повреждена передняя часть, треснуло лобовое стекло.

Сам Узелков в происшествии не пострадал, но комментировать ситуацию отказался. Адвокат Узелкова заявил, что Узелков ехал со скоростью 75 км/ч, в машине был сам без пассажиров.

Источник — ТСН

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