В субботу на лондонской арене «Уэмбли» в присутствии 90 тысяч зрителей состоится бой между украинским боксером Владимиром Кличко и восходящей звездой британского бокса Энтони Джошуа.

Для Джошуа, который стал олимпийским чемпионом в 2012 году, а затем ушел в профессиональный бокс, этот бой станет главным в жизни.

Но и Кличко, больше 10 лет доминирующий в тяжелом весе и проигравший свой последний поединок, нацелен только на победу.



Английский телеканал ВВС снял сюжет о подготовке спортсменов:



