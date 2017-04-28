В субботу на лондонской арене «Уэмбли» в присутствии 90 тысяч зрителей состоится бой между украинским боксером Владимиром Кличко и восходящей звездой британского бокса Энтони Джошуа.
Для Джошуа, который стал олимпийским чемпионом в 2012 году, а затем ушел в профессиональный бокс, этот бой станет главным в жизни.
Но и Кличко, больше 10 лет доминирующий в тяжелом весе и проигравший свой последний поединок, нацелен только на победу.
Английский телеканал ВВС снял сюжет о подготовке спортсменов:
Английский телеканал ВВС снял сюжет о подготовке спортсменов:
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.