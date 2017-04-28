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Как Кличко и Джошуа готовятся к поединку в Лондоне

Сюжет ВВС о подготовке боксеров

  • 28.04.2017 09:38
  • 652 просмотров
  • 2 комментария
Метки
sport.bigmir.net
© sport.bigmir.net
В субботу на лондонской арене «Уэмбли» в присутствии 90 тысяч зрителей состоится бой между украинским боксером Владимиром Кличко и восходящей звездой британского бокса Энтони Джошуа.
 
Для Джошуа, который стал олимпийским чемпионом в 2012 году, а затем ушел в профессиональный бокс, этот бой станет главным в жизни.
 
Но и Кличко, больше 10 лет доминирующий в тяжелом весе и проигравший свой последний поединок, нацелен только на победу.

Английский телеканал ВВС снял сюжет о подготовке спортсменов:

Источник — BBC

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Комментарии
    Kimi Raikkonen
      Kimi Raikkonen, 28.04.2017 10:04
    -1
    опять кличко обвинят в расизме... будет еще одна видеозапись того как он бьет негра...
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 28.04.2017 10:12
    0
    Kimi Raikkonen, 28.04.2017 10:04
    опять кличко обвинят в расизме... будет еще одна видеозапись того как он бьет негра...
    Что вы мелите, уважаемый?
    Ссылка
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