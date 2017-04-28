Владимир КЛИЧКО: «Бой с Джошуа важен для моей страны»

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF, британцем Энтони Джошуа рассказал, что значит предстоящий поединок для него лично, а также оценил физическую форму своего оппонента.

Владимир признался, что Джошуа выглядит очень мощно. «Я никогда не видел AJ настолько огромным. Он выглядит как Арнольд Шварценеггер». Правда, по словам Владимира, он уже чувствует себя в выигрышном положении. «Я уже победитель. Да, я буду драться в родном городе Джошуа, но я вижу, что это мой вечер, моя победа. Мой бывший тренер, Мэнни Стюард, назвал бы это своими словами. Позвольте мне сказать одну вещь, относительно готовности Энтони, его скоростных и силовых качеств. Ожидание убивает скорость», — цитирует Кличко DailyMail.



Владимир отметил, что предстоящий бой важен для всей Украины. «Моя страна сталкивается с множеством геополитических проблем, поэтому этот поединок важен не только для любителей бокса, но и для моей страны. Как однажды сказал Нельсон Мандела: «Спорт способен изменить мир».



Поединок Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.