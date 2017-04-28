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Энтони ДЖОШУА: «К бою с Кличко я готовлюсь с первого дня карьеры»

Британский боксер считает себя молодым львом, голодным и решительным

  • 28.04.2017 10:45
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Чемпион мира по версии IBF, британский боксер Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, заявил, что его бой с украинцем нужен всему супертяжелому дивизиону, а к поединку с украинцем он готовился уже давно.

Как отметил Джошуа в комментарии аналитику ESPN Дэну Рафаэлю, на поединок с Кличко он согласился из-за возможности начать объединения титулов в супертяжелом весе. «Чувствовал, этот бой – то, что нужно дивизиону. Я делаю это не только для себя. Я всегда говорю об индустрии в целом. Многие мои друзья, с которыми я выступал в любителях, получили возможность продемонстрировать свое мастерство в андеркарте нашего боя, а это большая  платформа. Думаю, как уже сказал, супертяжелый дивизион нуждался в этом бое. Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер… Давайте продолжим. Давайте, продолжать объединение, потому что мы в одном дивизионе и это наша эра. Как можно будет говорить о нашей эпохе, если мы не объединимся, не получил некоторые трилогии и не принесем ажиотаж в дивизион? Именно для этого я делаю все, и именно поэтому хотел устроить бой с Кличко».

Джошуа в очередной раз заявил, что не обращает внимания на ажиотаж и шум вокруг боя. «Я всегда стараюсь убрать волнение и сосредоточиться на том, что мы будем в ринге вдвоем, а победит лучший. Я хорошо подготовлен не только физически, но и ментально к любой битве. Суббота - еще один шаг навстречу величию. Ничего сложно нет: надо победить. Давай, не будем усложнять: это не ракетостроение, это просто бой. Давай, поговорим проще: есть молодой лев, свирепый, голодный, очень решительный. Я полностью выложился в тренировочном лагере. Мы говорим об опыте, но даже когда я дрался с ребятами с меньшим опытом, чем у Кличко, я всегда готовился к этому бою. К бою с Кличко я готовлюсь с первого дня карьеры».

Поединок Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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