Промоутер Джошуа: «Энтони может проиграть Кличко»

Эдди Хирн – промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, заявил, что бой с украинцем случился несколько рановато для его подопечного, однако они готовы к рискам и принимают их.

Как отметил Хирн, в стандартной раскрутке бойца они не стали бы рисковать, соглашаясь на бой с Владимиром Кличко, однако сам Энтони хочет дать болельщикам лучшее и стать лучшим. «При стандартной рекламной компании мы не стали бы рисковать на данном этапе таким продуктом как Энтони Джошуа, способным заполнить любую арену в Британии, - цитирует Хирна ESPN. – Энтони может зарабатывать хорошие деньги в боях с любым противником. Зачем ему сражаться с Владимиром Кличко? Все потому, что он хочет быть великим, верит, что может победить украинца, а мы хотим играть в азартные игры. Мы хотим дать болельщикам то, что они заслужили. Мы уже в том «возрасте», когда не можем спрятаться как промоутер и как боец. Ну, будет у нас еще 4-5 легких боев. Будет скучно, интерес будет уменьшаться, бренд – обесцениваться».

По словам Хирна, именно риск, который присутствует в бою Джошуа – Кличко для обоих боксеров, создает такой ажиотаж вокруг боя. «Это большая игра. Если бы не было такого риска, как вы думаете, мы бы могли брать плату за просмотр? У нас было бы 90 000 зрителей на «Уэмбли»? Чтобы бой вышел отличным, должно быть идеальное время и риски с обеих сторон. В противном случае это скучно, не так ли? Энтони Джошуа может проиграть, и это интересно. Это масштабная игра».

Поединок Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.