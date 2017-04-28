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«Кличко должен заставить Джошуа драться в «телефонной будке»

Тренер Джим Макдоннелл считает, что поединок продлится долго

  • 28.04.2017 12:31
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Личный тренер чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе – Джейми Дигейла - Джим Макдоннелл поделился своим рецептом победы для Владимира Кличко в запланированном на 29 апреля поединке с Энтони Джошуа.

По мнению Макдоннелла, украинец, проводящий поединок на чужой территории должен действовать в агрессивной манере. «Кличко дерется на выезде, в логове льва, поэтому сам должен стать тигром, - цитирует Макдоннелла Sky Sports. - Контролировать темп - что-то мне подсказывает, это будет долгая ночь».

Рассказал Макдоннелл и о том, как справиться с Джошуа. «Будьте реалистами, Владимир не сможет в темпе Джошуа провести весь бой. Я бы использовал методику Мухамеда Али – вязал Джошуа, заставляя его драться словно в телефонной будке. Я бы сделал ставку на вторую половину боя, подойдя к ней в хороших кондициях и ожидая, что неопытный Джошуа устанет и нарвется на неприятности».

Поединок Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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