Дэвид ХЭЙ: «Кличко велик, но как боец он уже закончен»

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй уверен в победе своего молодого соотечественника Энтони Джошуа в бою с 41-летним украинцем Владимиром Кличко. Об этом он сказал в интервью GQ Magazine.

«Правильный выбор времени - это все, особенно в боксе. Знаете, как гласит старая поговорка: ты настолько хорош, как твой последний бой. А последним боем Владимира Кличко было позорное поражение от Тайсона Фьюри. Это было ужасное выступление - худшее, по моему мнению, за всю его карьеру. Даже в боях, когда его нокаутировали, он боксировал лучше, чем против Фьюри.

На момент, когда он выйдет в ринг против Энтони Джоуша, ему будет уже 41 год, и он не будет боксировать 18 месяцев. Фактически, нынешний Кличко - идеальный оппонент для Джошуа. На бумаге-то он велик, а в реальности - как боец он уже закончен. Я ожидаю, что Джошуа одержит яркую победу и утвердит себя в статусе лучшего супертяжеловеса мира.

Думаю, существует очень большая вероятность того, что Джошуа нокаутирует Кличко. Он намного моложе, намного атлетичнее, не уступает Кличко в габаритах и силе - просто идеальное время для Энтони», - сказал Дэвид Хэй.