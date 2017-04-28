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Дэвид ХЭЙ: «Кличко велик, но как боец он уже закончен»

Британский боксер поделился ожиданиями от боя украинца с Энтони Джошуа

  • 28.04.2017 13:19
  • 383 просмотров
  • 2 комментария
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gizmodo.co.uk. Дэвид Хэй
© gizmodo.co.uk. Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй уверен в победе своего молодого соотечественника Энтони Джошуа в бою с 41-летним украинцем Владимиром Кличко. Об этом он сказал в интервью GQ Magazine.

«Правильный выбор времени - это все, особенно в боксе. Знаете, как гласит старая поговорка: ты настолько хорош, как твой последний бой. А последним боем Владимира Кличко было позорное поражение от Тайсона Фьюри. Это было ужасное выступление - худшее, по моему мнению, за всю его карьеру. Даже в боях, когда его нокаутировали, он боксировал лучше, чем против Фьюри.

На момент, когда он выйдет в ринг против Энтони Джоуша, ему будет уже 41 год, и он не будет боксировать 18 месяцев. Фактически, нынешний Кличко - идеальный оппонент для Джошуа. На бумаге-то он велик, а в реальности - как боец он уже закончен. Я ожидаю, что Джошуа одержит яркую победу и утвердит себя в статусе лучшего супертяжеловеса мира.

Думаю, существует очень большая вероятность того, что Джошуа нокаутирует Кличко. Он намного моложе, намного атлетичнее, не уступает Кличко в габаритах и силе - просто идеальное время для Энтони», - сказал Дэвид Хэй.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    leejohn
    online
    leejohn, 28.04.2017 13:35
    0
    в адрес Кличка сказал все верно... Шумахер тоже велик, но вот его возвращение в Формулу, считаю, было провальным.
    Как-бы там ни было, буду надеяться на уверенную и не скучную победу Кличка.
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    bonv
    online
      bonv, 28.04.2017 13:51
    +1
    Тобі хей взагалі тоді не варто виходи на ринг після твого останнього позорища
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