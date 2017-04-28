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Тони ТОМПСОН: «Я нокаутирую Поветкина. Он не выдающийся боец»

Американский боксер не сомневается в победе над россиянином

  • 28.04.2017 13:45
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boxing.com. Тони Томпсон
© boxing.com. Тони Томпсон

45-летний американский супертяжеловес Тони Томпсон в интервью Boxing Scene выразил готовность стать соперником россиянина Александра Поветкина в его следующем бою, который намечен на 1 июля. Поездка в Москву его не пугает, заявил Томпсон.

«Я просто выигрываю столь уверенно, что как бы судьи ни старались, им приходится отдавать победу мне, как было в бою с Одланьером Солисом. Кроме того, я выйду за нокаутом и нокаутирую Поветкина к долбаной матери - скажу прямо, как оно есть».

Также Тони сказал, что Поветкин его никогда не впечатлял:

«Я никогда не считал его бойцом калибра суперзвезды. Я думаю, что его просто правильно вели. Я считал его очень хорошим бойцом, но не каким-то выдающимся. Думаю, бой с ним - идеальный бой для меня на данный момент».

Источник — Boxingnews

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